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Неизвестные напали на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher/ZUMAPRESS
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В Анкаре неизвестные люди ворвались в дом к трем сотрудникам Sputnik Турция, об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Как сообщает «РИА Новости», работников обвинили в предательстве Турции. Нападавшие скандировали «Турция для турок», «Предатели», «Русские шпионы».

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22:30–23:00 в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери. По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее 10 человек в каждой», — сообщается на сайте Sputnik Турция.

В результате происшествия пострадавших нет, нападавшие скрылись до приезда полиции.

Посол России в Турции Алексей Ерхов в воскресенье, 16 февраля, рассказал о продолжающихся угрозах в свой адрес, а также в адрес Российской Федерации. Днем ранее в МИД России потребовали от Анкары обеспечить безопасность россиян, находящихся в Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил уверенность в том, что турецкая сторона примет все необходимые меры для защиты Ерхова, а также всех сотрудников диппредставительства, российских компаний и учреждений в Турции.

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