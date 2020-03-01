МИД РФ заявил о нарушении прав задержанных журналистов Sputnik в Турции

Нападение на трех сотрудников агентства Sputnik в Турции является «грубейшим нарушением прав журналистов». Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 1 марта, комментарии МИД России.

В ведомстве призвали власти Турции вмешаться в ситуацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего и обеспечить безопасность представителям российских СМИ. Министерство также уточнило обстоятельства инцидента, произошедшего накануне, 29 февраля.

«В квартиры сотрудников «Sputnik Турция», являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность», — говорится в комментарии ведомства.

В настоящий момент журналисты находятся в турецких силовых структурах. Связь с ними потеряна, уточнили в МИДе.

Три сотрудника агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, были задержаны турецкой полицией в воскресенье, 1 марта.

Как рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов «русскими шпионами». Она также сообщила, что сотрудники «Sputnik Турция» не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию.

Позже стало известно, что полиция задержала журналистов за опубликованную на сайте агентства статью под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал власти Турции оперативно расследовать нападение на сотрудников агентства Sputnik в Анкаре, поскольку в противном случае могут осложниться российско-турецкие отношения.