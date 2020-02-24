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Журналист МИЦ «Известия» рассказал о недопуске в Латвию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист МИЦ «Известия» Андрей Захаров, которого утром 24 февраля не пустили на территорию Латвии, рассказал, как проходил процедуру погранконтроля.

Утром в понедельник вместе со съемочной группой корреспондент вылетел из Санкт-Петербурга в Ригу. Однако по прибытии пограничники заявили, что въезд в республику ему запрещен, а его шенгенская виза аннулирована на три года по запросу Эстонии.

«На паспортном контроле у меня забрали паспорт, отвели в отдельный кабинет и объявили, что въезд в страны Шенгена для меня закрыт на три года», — рассказал Захаров.

При этом журналисту не озвучили причины такого решения и порекомендовали обратиться с официальным запросом в дипведомства Эстонии. На данный момент корреспондент находится в стерильной зоне аэропорта латвийской столицы.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе российских журналистов. Так, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам пришлось уволиться, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

При этом к эстонским властям с просьбой прекратить давление на российских журналистов обращалась как главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян, так и международные организации, в том числе ОБСЕ. Однако Таллин считает свои действия законными.

Ранее, в декабре, журналиста «Известий» Алексея Лазуренко украинские власти внесли в базу данных «Миротворец» после посещения им Крыма. Через месяц в базе данных сайта оказалась репортер МИЦ «Известия» Мери Бадунц из-за сюжетов о первых поездах, проехавших по Крымскому мосту.

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