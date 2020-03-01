РФ призвала ОБСЕ оценить действия Эстонии в отношении журналиста МИЦ «Известия»

Россия призывает ОБСЕ дать оценку действиям Латвии, которая запретила въезд в шенгенскую зону корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 1 марта, сообщении на сайте российского МИДа.

«Рассматриваем установление министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет для российского журналиста А.В. Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова. 24 февраля корреспондента МИЦ «Известия» не впустили в Латвию по запросу официального Таллинна», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали председателя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира дать оценку тому, что журналиста лишили свободы передвижения из-за его профессиональной деятельности.

29 февраля Захарову запретили въезд в шенгенскую зону на основании того, что в сентябре 2019 года во время пребывания в Эстонии Захаров вместе с Марией Смолага сделал два репортажа, один из которых якобы основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй якобы пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе.

Ранее, 24 февраля, Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали на три года шенгенскую визу. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны шенгенской зоны.