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РФ призвала ОБСЕ оценить действия Эстонии в отношении журналиста МИЦ «Известия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия призывает ОБСЕ дать оценку действиям Латвии, которая запретила въезд в шенгенскую зону корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 1 марта, сообщении на сайте российского МИДа.

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«Рассматриваем установление министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет для российского журналиста А.В. Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова. 24 февраля корреспондента МИЦ «Известия» не впустили в Латвию по запросу официального Таллинна», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали председателя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира дать оценку тому, что журналиста лишили свободы передвижения из-за его профессиональной деятельности.

29 февраля Захарову запретили въезд в шенгенскую зону на основании того, что в сентябре 2019 года во время пребывания в Эстонии Захаров вместе с Марией Смолага сделал два репортажа, один из которых якобы основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй якобы пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе.

Ранее, 24 февраля, Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали на три года шенгенскую визу. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны шенгенской зоны.

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