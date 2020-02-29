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Эстония объяснила запрет на въезд корреспонденту МИЦ «Известия» Захарову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет на основании того, что его действия могут нести угрозу безопасности и публичному порядку республики или какого-либо другого государства-члена Евросоюза, Шенгенской конвенции или НАТО. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел Эстонии, поступившем «Известиям» 29 февраля.

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Соответствующее представление подал Департамент полиции безопасности Министерству внутренних дел. В нем отмечается, что «действующий в качестве репортера канала «Петербург – 5-й канал» Андрей Захаров передает об Эстонии тенденциозные и раздувающие вражду месседжи и его репортажи являются частью враждебной деятельности Российской Федерации <…> по оказанию влияния».

Власти Эстонии указали, что в сентябре 2019 года во время пребывания в Эстонии Захаров вместе с Марией Смолага сделал два репортажа, один из которых якобы основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй якобы пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе.

«Оба репортажа 23.09.2019 также были выложены на домашнюю страницу «5-го канала Санкт-Петербург» и данные репортажи характеризуются искажением информации или ее избирательной подачей и высмеиванием эстонского общества», — говорится в ответе.

Кроме того, Захарова обвинили в выпуске репортажа, унижающего латышей, в день латвийских легионеров.

В Департаменте полиции безопасности считают, что данные репортажи — пример якобы системной деятельности России по оказанию влияния, целью которой является углубление раскола между общественными группами и создание конфликта.

В ведомстве объяснили, что запрет на въезд — предупредительная мера, которая направлена на предотвращение «возможных атак на подлежащие защите интересы, такие как государственная безопасность, публичный порядок, общественная безопасность или здоровье других лиц». В документе подчеркивается, что применение запрета опирается на принципы международного права, согласно которым государство имеет суверенное право решать, желает ли оно пребывания иностранца на своей территории или нет.

«Опираясь на полученные от Департамента полиции безопасности сведения, в случае Андрея Захарова имеется достаточное основание полагать, что мы имеем дело не с беспристрастным репортером, но с лицом, которое для достижения раскольнических политических целей РФ сознательно и активно реализует деятельность по оказанию влияния», — отмечается в документе.

По мнению эстонских властей, целью исходящей из России деятельности по оказанию влияния является «восстановление Российской империи (то есть также и Советского Союза) в его бывших границах и эта цель не может быть достигнута без утраты Эстонской Республиканской самостоятельности и независимости или территориальной целостности».

Решение эстонских властей может быть обжаловано в Таллиннском административном суде в течение 30 дней с даты сообщения решения.

Утром 24 февраля корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров вместе со съемочной группой вылетел из Санкт-Петербурга в Ригу. Однако по прибытии пограничники заявили, что въезд в республику журналисту запрещен по запросу Эстонии. Позже стало известно, что корреспонденту запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет. Вопрос о причинах отказа во въезде сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

Ранее, в декабре, журналиста «Известий» Алексея Лазуренко украинские власти внесли в базу данных «Миротворец» после посещения им Крыма. Через месяц в базе данных сайта оказалась репортер МИЦ «Известия» Мери Бадунц из-за сюжетов о первых поездах, проехавших по Крымскому мосту.

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