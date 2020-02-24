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В «России сегодня» объяснили недопуск журналиста МИЦ «Известия» в Латвию

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Фото: iz.ru
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Отказ журналисту российского МИЦ «Известия» во въезде в Латвию является проявлением цензуры и страха перед российскими журналистами, которые говорят правду. Такого мнения придерживается глава представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елена Черышева.

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Она напомнила, что власти прибалтийских стран не в первый раз демонстрируют «недружественное отношение» к журналистам из РФ. Ранее Эстония под угрозой возбуждения уголовных дел вынудила сотрудников «Sputnik Эстония» уволиться. С 1 января сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

«Чего ждать от страны, которая своих собственных граждан гнобит только за то, что они работают в российском СМИ. Они не позволяют журналистам выбирать редакции, в которых они хотят работать. Ни о какой свободе слова речи быть не может», — сказала она в комментарии РЕН ТВ.

Утром 24 февраля корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров вместе со съемочной группой вылетел из Санкт-Петербурга в Ригу. Однако по прибытии пограничники заявили, что въезд в республику журналисту запрещен, а его шенгенская виза аннулирована на три года по запросу Эстонии. Вопрос о причинах отказа во въезде сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что это было сделано «для сведения счетов».

Ранее, в декабре, журналиста «Известий» Алексея Лазуренко украинские власти внесли в базу данных «Миротворец» после посещения им Крыма. Через месяц в базе данных сайта оказалась репортер МИЦ «Известия» Мери Бадунц из-за сюжетов о первых поездах, проехавших по Крымскому мосту.

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