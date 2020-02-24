Прямой эфир

В СЖР прокомментировали отказ Латвии во въезде журналиста «Известий»

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Прибалтике уже давно вызывает беспокойство у многих стран и организаций из-за действий Латвии, Литвы и Эстонии в отношении СМИ из России. Об этом заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с РЕН ТВ в понедельник, 24 февраля.

Язык преткновения: как в странах Балтии борются с русским
Власти не дают работать, штрафуют и поощряют доносительство

«Ситуация со свободой слова в странах Прибалтики уже давно вызывает беспокойство у многих международных журналистских организаций, ОБСЕ, у Союза журналистов России. Потому что чаще всего каким-то образом ограничивают вещание российских каналов, радиостанций, не пускают газеты», — пояснил Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что 24 февраля отмечается юбилей издания «Sputnik Эстония». Соловьев рассказал, что по этой причине перед зданием посольства Эстонии в Москве был небольшой пикет.

По словам Соловьева, участие в пикете принял исполнительный директор агентства «РИА Новости», член Совета по правам человека (СПЧ) в России Кирилл Вышинский, поскольку эстонские власти ведут себя с российскими журналистами «некрасиво».

24 февраля сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали шенгенскую визу на три года. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны Шенгенской зоны.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе российских журналистов. Так, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам пришлось уволиться, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

При этом к эстонским властям с просьбой прекратить давление на российских журналистов обращалась как главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян, так и международные организации, в том числе ОБСЕ. Однако Таллин считает свои действия законными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог объяснил отказ Латвии во въезде журналисту «Известий»
МИД РФ заявил об отсутствии должной реакции ЕП на проблемы Sputnik Эстония

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020