В СЖР прокомментировали отказ Латвии во въезде журналиста «Известий»

Ситуация в Прибалтике уже давно вызывает беспокойство у многих стран и организаций из-за действий Латвии, Литвы и Эстонии в отношении СМИ из России. Об этом заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с РЕН ТВ в понедельник, 24 февраля.

«Ситуация со свободой слова в странах Прибалтики уже давно вызывает беспокойство у многих международных журналистских организаций, ОБСЕ, у Союза журналистов России. Потому что чаще всего каким-то образом ограничивают вещание российских каналов, радиостанций, не пускают газеты», — пояснил Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что 24 февраля отмечается юбилей издания «Sputnik Эстония». Соловьев рассказал, что по этой причине перед зданием посольства Эстонии в Москве был небольшой пикет.

По словам Соловьева, участие в пикете принял исполнительный директор агентства «РИА Новости», член Совета по правам человека (СПЧ) в России Кирилл Вышинский, поскольку эстонские власти ведут себя с российскими журналистами «некрасиво».

24 февраля сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали шенгенскую визу на три года. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны Шенгенской зоны.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе российских журналистов. Так, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам пришлось уволиться, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

При этом к эстонским властям с просьбой прекратить давление на российских журналистов обращалась как главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян, так и международные организации, в том числе ОБСЕ. Однако Таллин считает свои действия законными.