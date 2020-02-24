Политолог объяснил отказ Латвии во въезде журналисту «Известий»

Латвия отказала журналисту МИЦ «Известия» Андрею Захарову во въезде в Ригу и аннулировала его визу «для сведения счетов». Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в понедельник, 24 февраля.

«К сожалению, несколько лет назад страны Балтии получили право, как правило без объяснений причин, аннулировать шенгенские визы. Это уступка со стороны Евросоюза. И сейчас для сведения счетов они часто пользуются этим правом», — пояснил Мухин.

Политолог подчеркнул, что в последнее время Польша и страны Прибалтики ведут себя соответствующим образом в области «переписывания итогов» Второй мировой войны. «Судя по всему, эти страны выбраны Европой как таран. Их действия потом, конечно, осудят. А Европа выйдет чистой из воды», — добавил он.

Также Мухин отметил, что действия стран Прибалтики идут вразрез принятым в Евросоюзе ценностям, в частности, свободе слова.

24 февраля сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали на три года шенгенскую визу. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны Шенгенской зоны.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе российских журналистов. Так, в декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам пришлось уволиться, а сайт агентства перешел на работу в чрезвычайном режимe.

При этом к эстонским властям с просьбой прекратить давление на российских журналистов обращалась как главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян, так и международные организации, в том числе ОБСЕ. Однако Таллин считает свои действия законными.

Ранее, в декабре, журналиста «Известий» Алексея Лазуренко украинские власти внесли в базу данных «Миротворец» после посещения им Крыма. Через месяц в базе данных сайта оказалась репортер МИЦ «Известия» Мери Бадунц из-за сюжетов о первых поездах, проехавших по Крымскому мосту.