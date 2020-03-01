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Задержанные в Турции три журналиста Sputnik освобождены после дачи показаний

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Задержанные в Анкаре сотрудники российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.

Отмечается, что о своем освобождении журналисты рассказали своим родственникам по телефону. Когда сотрудники агентства покинули здание Дворца правосудия в Анкаре, их встретили аплодисментами.

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В выданном журналистам на руки протоколе допроса подчеркивается, что турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников российского агентства.

Ранее в этот день стало известно, что турецкая полиция начала обыск офиса Sputnik в Стамбуле, а задержанных в Анкаре журналистов доставили во Дворец правосудия, где сотрудники агентства должны дать показания прокурору. Кроме того, в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Махира Бозтепе.

О случившемся 1 марта сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». После того МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации в Турции.

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.

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