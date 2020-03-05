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В Кремле прокомментировали судебный процесс по делу об убийстве посла Карлова

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Фото: РИА Новости/Anadolu Agency
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, 5 марта, что не располагает информацией о работе отечественных спецслужб по расследованию убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны», — добавил Песков.

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Пресс-секретарь отказался комментировать «внутренние процессы, связанные с судебным производством» по делу об убийстве Карлова. «Это не наше дело. Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны», — заключил он.

Ранее в четверг турецкие СМИ сообщили, что прокуратура страны потребовала приговорить восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению, а еще пятерых обвиняемых прокуратура потребовала оправдать по этому делу.

Всего по делу проходят 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

Остальных 23 подсудимых прокуратура считает виновными и просит для них разные сроки заключения. Им предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Следующее заседание суда Анкары назначено на 31 марта.

Чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавшим оказался полицейский Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению.

МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

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