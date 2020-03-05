Прокуратура Турции потребовала оправдать обвиняемых по делу об убийстве посла Карлова

Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Заседание суда Анкары состоялось 5 марта, сообщает «РИА Новости».

Всего по данному делу проходят 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют. Последнего подозревают в отдаче распоряжения исполнителю убийства.

Таким образом, остальных 23 подсудимых прокуратура считает виновными и просит для них различные сроки заключения.

Следующее заседание суда назначено на 31 марта. Подсудимым предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Первое слушание по делу состоялось 8 января 2019 года. Тогда подсудимые не согласились с предъявленными им обвинениями и опровергли свою причастность к происшествию.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже были арестованы глава медиагруппы «Гуру» Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки Мустафа Тимур Озкан, который заявляет о своей непричастности к преступлению.

МИД России квалифицировал произошедшее как теракт. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.