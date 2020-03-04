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Полицейские задержали лжебанкиров в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники правоохранительных органов задержали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

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В преступной группе состояло 17 человек. Все ее члены были родственниками.

По данным правоохранителей, задержанные организовали цепочку фирм-однодневок, через которые осуществляли финансовые трансакции, не имея на это соответствующей лицензии. Злоумышленники принимали деньги от клиентов на подконтрольные организации, а затем через посредников обналичивали их.

Клиенты получали наличные, а подозреваемые комиссионное вознаграждение, общая сумма которого, по данным следствия, составила более 32 млн рублей.

Сообщается, что трое подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции в аэропорту. В настоящее время остальные участники банды находятся в розыске. По местам их жительства и в офисах были проведены обыски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Ранее 4 марта суд в Тюмени огласил приговор «целителям» из Алтая. Злоумышленники обманывали доверчивых клиентов, обещая снять порчу за деньги, хранящиеся в квартирах потерпевших.

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