«Снимавших порчу» мошенников осудили в Тюмени

В Тюмени суд огласил приговор «целителям» из Алтая. Обвиняемые были освобождены из-под стражи. Злоумышленники полностью возместили причинённый ущерб, поэтому им назначили условные сроки заключения.

Мошенников задержали в 2019 году. Аферисты заявляли, что способны снять порчу, а для ритуала нужны хранящиеся в квартирах деньги. Следователи отмечают, что злоумышленники только от одной пожилой женщины смогли заполучить 96 тыс. рублей. Ещё у трёх потерпевших они выманили 97 тыс. рублей, передает портал «Наш город».

В середине февраля в Канске (Красноярский край) начался розыск двух мошенниц, которые под предлогом снятия порчи похитили у пенсионерки 210 тыс. рублей. Потерпевшая встретила их на улице и поверила рассказам о том, что у нее есть серьезные заболевания. Затем они попросили принести все сбережения, чтобы почистить их от злого наговора.