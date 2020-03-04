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«Снимавших порчу» мошенников осудили в Тюмени

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В Тюмени суд огласил приговор «целителям» из Алтая. Обвиняемые были освобождены из-под стражи. Злоумышленники полностью возместили причинённый ущерб, поэтому им назначили условные сроки заключения.

Мошенников задержали в 2019 году. Аферисты заявляли, что способны снять порчу, а для ритуала нужны хранящиеся в квартирах деньги. Следователи отмечают, что злоумышленники только от одной пожилой женщины смогли заполучить 96 тыс. рублей. Ещё у трёх потерпевших они выманили 97 тыс. рублей, передает портал «Наш город».

В середине февраля в Канске (Красноярский край) начался розыск двух мошенниц, которые под предлогом снятия порчи похитили у пенсионерки 210 тыс. рублей. Потерпевшая встретила их на улице и поверила рассказам о том, что у нее есть серьезные заболевания. Затем они попросили принести все сбережения, чтобы почистить их от злого наговора.

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