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Власти Самары опровергли сообщения о взрыве газа в жилом доме

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Фото: соцсети
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Администрация города Самары опровергла сообщения о взрыве газа в жилом доме, произошло частичное обрушение стены. Об этом мэрия написала в группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 3 марта.

Отмечается, что на месте происшествия находятся городские службы и глава города Елена Лапушкина.

«Принимаются оперативные меры. Взрыва газа не было. Произошло частичное обрушение стены дома. В настоящий момент людей под обломками нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в доме находились четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. В настоящий момент двое из них находятся под наблюдением врачей.

Ранее во вторник сообщалось, что ЧП произошло по адресу: Арцыбушевская улица, 128. Пострадали восемь человек.

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