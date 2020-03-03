Обвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств экс-главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Интерфакс».

Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было отклонено. «Назначить ему домашний арест по месту проживания сроком на два месяца. Датой начала срока домашнего ареста следует считать 3 марта», — передает приговор судьи Анжелики Морозовой корреспондент агентства.

Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. По версии следствия, деньги были выведены в офшоры. Израйлиту предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Порт Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива, с 2012 года является конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы.