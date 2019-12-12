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Фигурант дела о хищении с проекта «Варшавянка» скрылся за границей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обвиняемый по уголовному делу о хищении 368 млн рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» бежал за границу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в четверг, 12 декабря.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера избрана заочно», — говорится в заявлении.

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С 6 декабря Пшеничный находится в международном розыске. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело о хищении 368 млн рублей было возбуждено еще в декабре 2017 года.

По данным сайта «Невские новости», 6 мая было возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Валерия Пшеничного (отец Дениса Пешничного. — Ред.) и экс-гендиректора АО «НовИТ ПРО» Андрея Петрова, и еще нескольких неустановленных лиц. По версии следствия, Петров сговорился с Пшеничным и иными и похитил 78,9 млн рублей бюджетных средств, полученных по заключенному с «Адмиралтейскими верфями» договору. Валерий Пшеничный погиб в камере СИЗО-4. По факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, сообщает портал АБН.

По сведениям телеканала «78», Денис Пшеничный получил политическое убежище во Франции.

Проект «Варшавянка» относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, представители которого считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны погружаться примерно на 300 м и развивать надводную скорость до 20 узлов. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение субмарины составляет около 4 тыс. тонн. До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок.

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