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Глава ОСК рассказал о завершении госиспытаний подлодки «Князь Владимир»

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Фото: РИА Новости/Олег Кулешов
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Завод «Севмаш» завершил государственные испытания подлодки «Князь Владимир» (проект 955А). Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Сейчас ведется устранение замечаний, выявленных в ходе тестов, передает ТАСС.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что передача подлодки в состав ВМФ должна состояться в декабре 2019 года. «Князь Владимир» будет нести службу на Северном флоте.

В конце октября Минобороны опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» атомной подводной лодкой «Князь Владимир» проекта 955А. Запуск производился из подводного положения в Белом море. Испытания прошли в штатном режиме, ракета успешно достигла полигона Кура на Камчатке.

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