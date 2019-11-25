Назван день спуска на воду подлодки «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря, а флоту передадут в 2020 году. Документ о передаче корабля будет подписан до 25 ноября. Об этом в понедельник сообщил гендиректор петербургского судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, передает «РИА Новости».

«Волхов» является второй подлодкой проекта 636.3 («Варшавянка»), строящегося для Тихоокеанского флота. Ранее 25 ноября на «Адмиралтейских верфях» был торжественно поднят Андреевский флаг в связи с передачей флоту первой подлодки проекта 636.3 — «Петропавловск-Камчатский», пишет «Федеральное агентство новостей».

Новая субмарина прошла государственные и ходовые испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: маневренность, скрытность и оснащенность высокоточным оружием, сообщает телеканал «Звезда».

В сентябре 2016 года Минобороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3.

16 августа в Сети было опубликовано видео первого погружения подлодки «Петропавловск-Камчатский». Судно вышло на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга.