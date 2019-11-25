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Назван день спуска на воду подлодки «Волхов»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря, а флоту передадут в 2020 году. Документ о передаче корабля будет подписан до 25 ноября. Об этом в понедельник сообщил гендиректор петербургского судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, передает «РИА Новости».

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«Волхов» является второй подлодкой проекта 636.3 («Варшавянка»), строящегося для Тихоокеанского флота. Ранее 25 ноября на «Адмиралтейских верфях» был торжественно поднят Андреевский флаг в связи с передачей флоту первой подлодки проекта 636.3 — «Петропавловск-Камчатский», пишет «Федеральное агентство новостей».

Новая субмарина прошла государственные и ходовые испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: маневренность, скрытность и оснащенность высокоточным оружием, сообщает телеканал «Звезда».

В сентябре 2016 года Минобороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3.

16 августа в Сети было опубликовано видео первого погружения подлодки «Петропавловск-Камчатский». Судно вышло на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга.

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