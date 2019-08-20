Появилось видео первого погружения новейшей российской подлодки

В Сети появилось видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский». Судно вышло на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга 16 августа.

Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложили об успешном погружении. Адмирал в свою очередь назвал испытания новых судов для ВМФ России одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле.

По словам представителя Минобороны РФ по ВМФ капитана 1-го ранга Игоря Дыгало, в ходе испытания будет проверен ряд корабельных систем подлодки, в том числе системы связи и гидроакустики.

Проект 636 «Варшавянка» относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, представители которого считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны погружаться примерно на 300 м и развивать надводную скорость до 20 узлов. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение субмарины составляет около 4 тыс. т.

До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок, «Петропавловск-Камчатский» стал первой из их числа, пишет ТАСС.

Ранее в августа британские СМИ охарактеризовали подлодки проекта 636 «Варшавянка» как «сверхтихие», допустив, что суда смогут незаметно проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства.