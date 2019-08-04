Прямой эфир

Британские СМИ испугались «сверхтихих» российских подлодок

0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские военные опасаются, что новые «сверхтихие» российские подводные лодки смогут проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства, оставаясь при этом невидимыми для военно-морских сил страны. Речь идет о подлодках проекта 636 «Варшавянка», пишет 3 августа газета The Telegraph.

Возвращение «Лады»: получит ли ВМФ новые дизельные лодки
Параметры программы строительства ДЭПЛ необходимо пересмотреть

Издание ссылается на источники в военных кругах. В материале отмечается, что российские подлодки могут отслеживать британский флот в водах Северной Атлантики, в том числе подключаясь к подводным интернет-кабелям.

Издание утверждает, что во избежание этого требуется увеличение финансирования ВМС.

«Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону», — заявил источник. Также СМИ приводит высказывания главы британских ВМС Тони Рэдакина, заявившего о растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире и пообещавшего укреплять британский оборонный потенциал в Северной Атлантике.

В октябре прошлого года журнал The National Interest писал, что подводные силы РФ являются серьезным вызовом для Вашингтона и его союзников по НАТО. По словам командующего военно-морскими силами (ВМС) США в Европе Джеймса Фогго, ракеты с российских подлодок могут поразить любую из европейских столиц.

Проект «Варшавянка» относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, представители которого считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны погружаться примерно на 300 м и развивать надводную скорость до 20 узлов. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение субмарины составляет около 4 тыс. т.

До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре
Западные СМИ оценили подлодку — носитель «Посейдонов»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017