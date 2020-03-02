Ученые рассказали об опасности вакцины COVID-19

Создание вакцины от COVID-19 может вызвать синдром антителозависимого усиления инфекции, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты. В таком случае прививка может вызвать болезнь, а не предупредить ее возникновение.

По словам заведующей кафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольги Карповой, если использовать вакцину в качестве профилактики и начальной стадии заболевания, когда организм еще не начал выработку собственных антител, это может усугубить ситуацию.

«Существуют научные статьи, в которых есть информация по поводу антителозависимого усиления инфекции в отношении SARS (вирус атипичной пневмонии, 2002 год). Поэтому опасения оправданны. Я считаю, более оптимальной и безопасной будет вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью генной инженерии», — поделилась она.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что правильно сделанная вакцина может учесть наличие синдрома антителозависимого усиления инфекции. Он подчеркнул, что технологически компании готовы разрабатывать новые вакцины, которые позволят справиться с вирусом.

Волчков отметил, что идеальная вакцина от COVID-19 должна быть рекомбинантной и доставляться в организм респираторным способом. То есть так же, как это делает сам коронавирус.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 марта.