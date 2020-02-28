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В квартире в Санкт-Петербурге произошел взрыв

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Фото: МЧС РФ/78.mchs.gov.ru
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В Санкт-Петербурге произошел взрыв предположительно самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по городу в пятницу, 28 февраля.

Инцидент произошел в квартире дома №15 на улице Замшина в Калининском районе. Одного человека осматривают врачи, разрушений не произошло. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник телеканала в правоохранительных органах сообщил, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в которой владелец жилья поджег патроны. Возгорание ликвидировано.

27 февраля в Элисте (Республика Калмыкия) ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме.

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