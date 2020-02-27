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Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

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Фото: betanews.com
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Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.

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Отмечается, что после установки финальной версии операционной системы MIUI, которая базируется на Android 10, на смартфонах перестал загружаться рабочий стол, при этом остальные функции работают в обычном режиме.

Эксперты портала подчеркивают, что перезагрузка и восстановление заводских настроек не поможет решить проблему с этим сбоем, поскольку после этих действий пользователь даже не сможет войти в учетную запись. В iXBT посоветовали удалить обновление в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».

Ранее в этот день в компании ESET рассказали о том, что уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу взлома свыше миллиарда смартфонов по всему миру. В группу риска попали такие гаджеты, как iPhone XR, 6, 6s и Phone 8, а также смартфоны линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi и пр.

Производители уже выпустили исправляющие уязвимость патчи, а владельцам мобильных устройств посоветовали оперативно обновить ПО аппаратов.

В начале ноября 2019 года Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В нем модель от Xiaomi Mi 9T Pro попала на третье место после устройств марок Apple и Samsung. Mi 9T Pro получило высокие баллы за производительность процессора.

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