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Более 1 млрд смартфонов оказались под угрозой из-за уязвимости Wi-Fi

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу взлома свыше миллиарда смартфонов по всему миру. Об этом сообщается в отчете компании ESET.

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По словам специалистов, уязвимость называется Kr00k, с ее помощью злоумышленники вскрывают гаджеты по Wi-Fi. В большей мере уязвимость относится к модулям авторства Cypress Semiconductor и Broadcom. Аппарат может быть взломан, когда отключается от беспроводного соединения или при падении мощности сигнала. Даже в случае, если информация зашифрована, хакеры могут попытаться получить к ней доступ и завладеть личными данными жертвы и другими сведениями, отмечает телеканал «360».

В ESET установили, что в группу риска попали такие гаджеты, как iPhone XR, 6, 6s и Phone 8, а также смартфоны линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi и прочие. Помимо этого, Kr00k может проникнуть не только на телефоны, но и на ноутбуки и планшеты MacBook, iPad Air и устройства Amazon Kindle, пишет «Газета.ру».

Производители уже выпустили исправляющие уязвимость патчи, а владельцам мобильных устройств посоветовали оперативно обновить ПО аппаратов или не пользоваться Wi-Fi.

19 февраля заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин назвал опасные для скачивания приложения, среди которых — программы, получающие доступ к телефонной книге на смартфоне, а также приложения по блокировке спам-звонков.

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