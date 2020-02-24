Интернет в наземном транспорте отключат с 1 марта

С 1 марта Wi-Fi перестанет работать в наземном транспорте Москвы. Как объяснили в Мосгортрансе, это связано с необходимостью модернизировать сервис раздачи Сети.

«С 1 марта Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Посоветуемся с вами, подготовим новые требования к сервису. Модернизируем. Чтобы вам было удобно пользоваться, а нам — приятно раздавать», — говорится в Twitter-аккаунте Мосгортранса 24 февраля.

Как добавили в пресс-службе предприятия, на сегодняшний день «услуга не удовлетворяет требованиям пользователей», пишет «РИА Новости». Мосгортранс намерен провести опрос среди пассажиров, чтобы сформировать техническое задание для нового конкурса.

Предположительно, интернет на наземном транспорте станет вновь доступен во втором полугодии текущего года.

За 2018 год в Москве почти в два раза увеличилось количество общедоступных точек Wi-Fi. В июле 2019 года российская столица заняла третье место в мировом рейтинге по числу бесплатных точек доступа, обойдя Нью-Йорк, Лондон и Токио.

Сегодня бесплатный интернет в Москве доступен в зонах отдыха, в метрополитене, на МЦК и МЦД, а также на остановках наземного транспорта. Теперь столичные власти намерены оснастить бесплатным доступом в интернет все крупные многопрофильные больницы города.