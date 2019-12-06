Прямой эфир

Wi-Fi в «Ласточках» на Северо-Западе использовали 600 тыс. пассажиров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 11 месяцев с начала 2019 года бесплатным Wi-Fi в скоростных электричках «Ласточка» воспользовались более 600 тыс. человек, подсчитали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Так, во время поездок пассажиры скачали и отправили 84 тыс. гигабайт информации. Этого хватит, чтобы прочитать 1,4 млн электронных книг, послушать 8 млн песен или посмотреть 60 тыс. фильмов.

Доля пользователей Сети составляет 60% от общего числа тех, кто передвигается на «Ласточках» этого направления. В основном пассажиры общаются в мессенджерах и смотрят видеоролики, отмечает телеканал «78».

1 октября сообщалось, что РЖД на один месяц фиксировало стоимость проезда между Москвой и Петербургом на поездах «Ласточка». Тогда билеты можно было приобрести за 1 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна дата запуска «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
Россияне поделились впечатлениями от новых плацкартных вагонов РЖД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019