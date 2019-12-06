Wi-Fi в «Ласточках» на Северо-Западе использовали 600 тыс. пассажиров

За 11 месяцев с начала 2019 года бесплатным Wi-Fi в скоростных электричках «Ласточка» воспользовались более 600 тыс. человек, подсчитали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Так, во время поездок пассажиры скачали и отправили 84 тыс. гигабайт информации. Этого хватит, чтобы прочитать 1,4 млн электронных книг, послушать 8 млн песен или посмотреть 60 тыс. фильмов.

Доля пользователей Сети составляет 60% от общего числа тех, кто передвигается на «Ласточках» этого направления. В основном пассажиры общаются в мессенджерах и смотрят видеоролики, отмечает телеканал «78».

1 октября сообщалось, что РЖД на один месяц фиксировало стоимость проезда между Москвой и Петербургом на поездах «Ласточка». Тогда билеты можно было приобрести за 1 тыс. рублей.