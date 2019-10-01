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В Санкт-Петербург из Москвы можно будет доехать за 1 тыс. рублей

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Пассажиры поездов между Москвой и Санкт-Петербургом смогут приобрести билеты на поезда «Ласточка» за 1 тыс. рублей. РЖД зафиксирует стоимость на один месяц. Минимальная цена будет действовать для базового и экономического классов обслуживания. Также лица до 21 года или старше 60 лет смогут получить скидку 30%, а покупая билет по тарифу туда-обратно, можно будет сэкономить 20 %.

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