В Египте простились с Хосни Мубараком

В Каире простились с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Церемония прошла с воинскими почестями.

Гроб с телом экс-президента доставили на лафете в мечеть. За повозкой пешком следовало руководство страны.

Хосни Мубарак скончался 25 февраля на 92-м году жизни.