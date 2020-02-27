В Египте простились с Хосни Мубараком
В Каире простились с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Церемония прошла с воинскими почестями.
Гроб с телом экс-президента доставили на лафете в мечеть. За повозкой пешком следовало руководство страны.
Хосни Мубарак скончался 25 февраля на 92-м году жизни.
В Каире простились с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Церемония прошла с воинскими почестями.
Гроб с телом экс-президента доставили на лафете в мечеть. За повозкой пешком следовало руководство страны.
Хосни Мубарак скончался 25 февраля на 92-м году жизни.