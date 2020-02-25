Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по зарплате шахтерам до мая. Об этом 25 февраля сообщил «Интерфакс».

«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если всё правительство не будет получать заработную плату за этот месяц», — сказал он.

По словам Зеленского, долг государства по зарплате, на данный момент составляет 1–1,5 млрд гривен ($40,8–61,2 млн), которые накопились с 2014 года.

В ноябре 2019 года горняки шахты «Горская» в Луганской области начали подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как тогда сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры больше не верят обещаниям властей и вынуждены начать акцию протеста.

Горняки несколько месяцев требовали от властей страны погасить долги по зарплате. Это было требованием ряда акций, проведенных 18 декабря 2019 года у стен парламента Украины, в Донбассе и западных областях страны.

24 декабря 2019 года глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец заявил, что шахтерам начали поступать средства, выделенные на погашения задолженностей.