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Премьер Украины заявил о погашении долга по зарплатам шахтеров

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Фото: РИА Новости
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Украинское правительство выделило на выплату зарплат шахтерам $13,7 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в своем telegram-канале в среду, 18 декабря.

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Как отметило министерство энергетики и защиты окружающей среды по итогам заседания правительства, источником поступления выделенных шахтерам средств стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований.

«Это позволит стабилизировать социальное положение в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженность», — отметили в ведомстве, сообщает ТАСС.

Шахтеры не первый месяц требовали от властей страны погасить долги по зарплате. Это было требованием акций, проведенных в среду у стен парламента Украины, в Донбассе и западных областях страны.

В ноябре горняки шахты «Горская» в Луганской области начали подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как тогда сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры больше не верят обещаниям властей и вынуждены начать акцию протеста.

8 и 9 августа горняки перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово (подконтрольная Киеву часть Донецкой области).

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