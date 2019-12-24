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Шахтерам на Украине начали выплачивать долги по зарплатам

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Украинским шахтерам начали поступать средства, которые были выделены на погашение им задолженности по зарплатам. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец в Facebook.

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«По состоянию на 12:30 (13:30 мск. — Ред.) ко мне, в Независимый профсоюз горняков Украины продолжает поступать информация о зачислении средств на личные счета шахтеров», — написал он на своей странице в соцсети.

Также Волынец отметил, что выделенных денег хватит, чтобы покрыть лишь четверть задолженности. Он подчеркнул, что в начале января 2020 года долг государства перед шахтерами достигнет миллиарда гривен (около $43 млн).

Кроме того, глава Независимого профсоюза горняков добавил, что готовит законопроект о внесении изменений в бюджет Украины на следующий год.

Накануне глава украинского правительства Алексей Гончарук рассказал о перечислении казначейством 322,6 млн гривен ($13,8 млн) для погашения задолженности по зарплатам шахтеров.

О выделении средств стало известно 18 декабря. Источником поступления выделенных шахтерам денег стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований.

Шахтеры несколько месяцев требовали от властей страны погасить долги по зарплате. Это было требованием ряда акций, проведенных в среду у стен парламента Украины, в Донбассе и западных областях страны.

В ноябре горняки шахты «Горская» в Луганской области начали подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как тогда сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры больше не верят обещаниям властей и вынуждены начать акцию протеста.

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