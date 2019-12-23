Премьер Украины сообщил о перечислении почти $14 млн на зарплаты шахтеров

Глава правительства Украины заявил о перечислении казначейством почти $14 млн на выплату зарплат шахтерам.

«Казначейство уже перечислило 322,6 млн гривен ($13,8 млн) на выплату зарплаты шахтерам», — написал украинский премьер в своем Telegram-канале в понедельник, 23 декабря.

О выделении средств стало известно 18 декабря. Источником поступления выделенных шахтерам денег стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований.

Шахтеры требовали не один месяц от властей страны погасить долги по зарплате. Это было требованием ряда акций, проведенных в среду у стен парламента Украины, в Донбассе и западных областях страны.

В ноябре горняки шахты «Горская» в Луганской области начали подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Как тогда сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры больше не верят обещаниям властей и вынуждены начать акцию протеста.