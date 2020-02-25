Представлена статистика с численностью ДТП в России

Наименьшее число дорожно-транспортных происшествий в 2019 году произошло в Чеченской республике и в Чукотском автономном округе. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило «РИА Новости».

Всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше по сравнению с 2018 годом, отмечает RT. В список регионов с наименьшим числом аварий вошло и Подмосковье, где на каждые 100 тыс. транспортных средств приходится 185 ДТП с пострадавшими

Самое большое же количество ДТП в 2019 году было зафиксировано в Тыве — 858 на 100 тыс. автомобилей. Это в 1,7 раза больше уровня Ярославской области, которая занимает предпоследнее место с результатом в 504 аварии, отмечает телеканал «360». Для сравнения: в Чечне зафиксировали 76 случаев на 100 тыс. машин. Число аварий с пострадавшими за год снизилось в 58 российских регионах. В Московской области их стало меньше на 1,4%.

При этом, отмечается в исследовании, количество ДТП неравномерно снижается в различных регионах, отмечаются существенные различия в аварийности на дорогах, пишет НСН.

12 февраля в Госавтоинспекции сообщили, что более 440 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на столичных дорогах в 2019 году.