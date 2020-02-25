Путин рассказал о целях нацпроектов

Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Андреем Ванденко рассказал о целях нацпроектов в стране. Материал во вторник, 25 февраля, был опубликован ТАСС.

По словам главы государства, инструменты, которые использовались в России ранее, так называемые госпрограммы, не отвечают задачам, которые стоят перед правительством.

«Я уже говорил и хочу повторить: разница между нацпроектом и госпрограммой прежней заключается в том, что мы определяем: конкретные задачи, ну вот, скажем, по демографии <...> Второе — мы определяем уровень ресурсов, объем ресурсов дополнительных, которые нам нужны для решения этой задачи. Третье — ответственных лиц. У нас вот такого таргетирования никогда раньше не было», — сказал президент.

Он также добавил, что в России нацпроекты являются инструментом достижения национальных целей, что возможно было бы совместить. Об этом, по словам Путина, говорят «некоторые коллеги».

«Но это ж всё в ходе практической работы должно выстраиваться и оттачиваться. Но мы же не можем просто так сидеть и смотреть, как вода утекает», — подчеркнул российский лидер.

В интервью Путин также подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов.

«Я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне... Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность», — сказал он.

Президент также добавил, что сейчас по нацпроектам «действительно не всё сделано». По его словам, из 38 задач, поставленных на 2020 год, исполнено 26.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.