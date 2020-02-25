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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.

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Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.

Больше всего из включенных в список бизнесменов пострадали генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moёt Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос, они лишились по $4,8 млрд каждый. При этом Безос по-прежнему остается самым богатым человеком в мире. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял $3,48 млрд, а один из основателей компании Google — Ларри Пейдж — $2,7 млрд.

Из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на $1,21 млрд. На втором месте глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 млн), на третьем — вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($508 млн).

Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты.

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