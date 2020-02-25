СМИ узнали о планах США ограничить продажу чипов для Huawei

Власти США могут ввести ограничения на продажу компьютерных чипов для китайской компании Huawei, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа, что американским компаниям нельзя запрещать продавать технологии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, возможность введения ограничений на продажу чипов Huawei обсудили на межведомственном совещании в Вашингтоне 20 февраля.

При этом вопрос о потенциальном запрете на поставки в Китай авиадвигателей, о котором ранее сообщали СМИ, был снят с повестки, отметили источники агентства.

19 февраля Трамп в беседе с журналистами заявил, что обеспокоен проблемами национальной безопасности, но считает, что компании из США должны иметь возможность продавать технологии за границу.

Днем ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты желают вести торговлю с Китаем, в частности авиационными двигателями и другими товарами.

Ранее, 15 февраля, госсекретарь США Майк Помпео назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой «троянскими конями китайской разведки». До этого он заявил, что инфраструктура связи техногиганта не менее опасна, чем программное обеспечение времен СССР.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.