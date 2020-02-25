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СМИ узнали о планах США ограничить продажу чипов для Huawei

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти США могут ввести ограничения на продажу компьютерных чипов для китайской компании Huawei, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа, что американским компаниям нельзя запрещать продавать технологии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По его данным, возможность введения ограничений на продажу чипов Huawei обсудили на межведомственном совещании в Вашингтоне 20 февраля.

При этом вопрос о потенциальном запрете на поставки в Китай авиадвигателей, о котором ранее сообщали СМИ, был снят с повестки, отметили источники агентства.

19 февраля Трамп в беседе с журналистами заявил, что обеспокоен проблемами национальной безопасности, но считает, что компании из США должны иметь возможность продавать технологии за границу.

Днем ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты желают вести торговлю с Китаем, в частности авиационными двигателями и другими товарами.

Ранее, 15 февраля, госсекретарь США Майк Помпео назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой «троянскими конями китайской разведки». До этого он заявил, что инфраструктура связи техногиганта не менее опасна, чем программное обеспечение времен СССР.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

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