Казахстан приостановит воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем

Власти Казахстана приостановят с 3 февраля воздушное сообщение с Китаем. Об этом 29 января сообщается на сайте правительства страны. Кроме того, с 29 января приостановят пассажирские автобусные перевозки с КНР, а с 1 февраля — железнодорожное сообщение.

Отмечается также, что временно приостановлена выдача виз китайским гражданам.

«Межведомственная комиссия круглосуточно следит за ситуацией. По состоянию на 29 января 2020 года в Республике Казахстан не было зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции. Вопрос находится под особым контролем руководства страны», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что авиасообщение с Китаем приостановили власти Грузии. Ограничение на перелеты будет действовать до 29 марта, если ситуация не изменится.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.