Грузия приостановила воздушное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Китаем из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в КНР. Об этом в среду, 29 января, сообщается на сайте грузинского Агентства гражданской авиации.

«В рамках мероприятий по предотвращению возможного распространения коронавируса в стране временно приостановлено прямое авиасообщение с Китаем», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Китай уже официально уведомлен об этом решении. Ограничение на перелеты будет действовать до 29 марта, если ситуация не изменится.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.