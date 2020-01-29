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Эксперт Минздрава рассказал о сроках появления коронавируса в России

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Фото: Global Look Press/Cai Yang/XinHua
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В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии рассказали, что, предположительно, в феврале начнется завоз в Россию нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом говорится докладе, опубликованном 28 января в «Фармацевтическом вестнике».

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«Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года», — сообщает издание со ссылкой на презентацию замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Владимира Чуланова.

Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин, среди которых высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и празднование китайского Нового года.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ и распространения нового коронавируса.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

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