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«Уральские авиалинии» ограничили маршруты в Европу из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в ряд европейских стран из-за распространения коронавируса. Об ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика в среду, 29 января.

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«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации», — сообщили в авиакомпании.

Отмена рейсов затронет направления Екатеринбург–Мюнхен, Екатеринбург–Париж, Екатеринбург–Рим, именно на них, по словам собеседника агентства, присутствует большое число туристов из КНР.

Пассажирам, которые уже купили билеты, компания предложит альтернативные варианты перелетов со стыковками в Праге и Москве.

Ранее в этот же день информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса, опровергли в Белом доме. Тогда же генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания ограничила поездки сотрудников в КНР.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.

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