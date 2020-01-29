В Китае начали задерживать за распространение фейков о коронавирусе

Один человек арестован за распространение слухов в интернете о новом коронавирусе в городе Тяньцзинь в северном Китае. Об этом в среду, 29 января, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности (УОБ).

«За последние дни Тяньцзиньское городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии. За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован, согласно закону, шесть нарушителей правопорядка задержаны в административном порядке, с 34 жителями города проведены разъяснительные беседы», — цитирует сообщение агентство.

Начальник командования УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун отметил, что в городе введен круглосуточный «надзор за ситуацией в интернете», и добавил, что в случае обнаружения фейков собираются доказательства и «наносится суровый удар согласно закону», чтобы предотвратить попытки посеять панику.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.