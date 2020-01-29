Клинику для больных новым типом пневмонии в Ухане расширят в полтора раза

Строящуюся в китайском Ухане больницу для пациентов с пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, расширят до 1,6 тыс. койко-мест. Такое решение приняли власти провинции Хубэй.

Ранее планировалось, что клиника сможет единовременно принимать до 1 тыс. больных.

В соответствии с обновленным проектом, общая площадь больницы будет оставлять 60 тыс. кв. м, из них 51 тыс. кв. м. будет отведено непосредственно под палаты на 1,6 тыс. больных и медицинские кабинеты, передает «Интерфакс».

Еще 9 тыс. кв. м отводится на общежитие для медперсонала на 2 тыс. человек.

Строительство больницы началось 24 января. Сообщалось, что первых пациентов она примет 1 февраля.

Ухань является эпицентром распространения нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV. Первые случаи в провинции обнаружили в конце 2019 года.

К настоящему моменту случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, что число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.