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Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ и распространения нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом говорится в опубликованном в среду, 29 января, сообщении на сайте правительства России.

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«Голикова Т.А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — отмечается в сообщении.

Кроме нее в состав штаба также вошли министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замглавы МИДа Игорь Моргулов, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, заместители руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин и Ольга Кривонос, замдиректора СВР Андрей Моряков, а также генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Также отмечается, что Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 января представить в правительство национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

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