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Китай поможет всем странам с эвакуацией своих граждан из Уханя

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай окажет содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки нового коронавируса.

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«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», — приводит «РИА Новости» ее письменное заявление 29 января.

Чуньин добавила, что Китай придает большое значение безопасности и здоровью граждан в провинции Хубэй.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения были зафиксированы в ОАЭ, Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.

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