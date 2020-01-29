Китай поможет всем странам с эвакуацией своих граждан из Уханя
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай окажет содействие странам, которые будут настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
«Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства», — приводит «РИА Новости» ее письменное заявление 29 января.
Чуньин добавила, что Китай придает большое значение безопасности и здоровью граждан в провинции Хубэй.
Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.
Сейчас случаи заражения были зафиксированы в ОАЭ, Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.
По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.