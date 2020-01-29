British Airways приостановила полеты в Пекин и Шанхай

Авиакомпания British Airways приостановила все полеты в континентальную часть Китая из-за вспышки нового коронавируса, которая была зафиксирована в КНР. Об этом в среду, 29 января, сообщает портал City A.M.

Представитель авиаперевозчика рассказал о том, что до марта были приостановлены все полеты в Китай и обратно в соответствии с рекомендацией МИД Великобритании, передает издание. В компании принесли извинения, отметив, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом.

Другая британская авиакомпания — Virgin Atlantic — объявила пассажирам, что их билеты в или через КНР с 22 января до конца февраля будут перебронированы.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.