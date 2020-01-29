В NTSB раскрыли подробности крушения вертолета Брайанта

Пилот вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта пытался набрать высоту перед крушением, чтоб выбраться из слоя облаков, однако воздушное судно резко накренилось к земле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные представителей Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

В NTSB сообщили, что спустя 60 секунд после маневра вертолет упал на склон холма и загорелся. По предположению следователей, скорость падения могла достигать более 2 тыс. футов (610 м) в минуту.

Сотрудники NTSB не объяснили, что могло стать причиной того, что самолет резко накренился, а затем стремительно упал.

Ранее в этот же день стало известно, что вертолет Брайанта, потерпевший крушение неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января, не был оснащен системой предупреждения столкновения с землей (TAWS) вопреки соответствующим рекомендациям.

Крушение вертолета Брайанта произошло 26 января в калифорнийском Калабасасе. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде.

27 января Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта.

Ранее в тот же день футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион НБА Майкл Джордан также выразили соболезнования.