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У вертолета Брайанта отсутствовала система предупреждения столкновений

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Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon
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Вертолет американского баскетболиста Коби Брайанта, потерпевший крушение неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января, вопреки рекомендациям не был оснащен системой предупреждения столкновения с землей (TAWS). Об этом в среду, 29 января, рассказала представитель Национального управления по безопасности на транспорте (NTSB) США Дженнифер Хоуменди.

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«Конечно, TAWS могла бы помочь», — цитирует ее NBC News.

Вместе с этим она отметила, что не может утверждать, что данная система помогла бы предотвратить крушение вертолета.

В марте 2006 года NTSB призвало Федеральное авиационное управление (ФАУ) требовать установку TAWS на всех зарегистрированных в Штатах вертолетах с турбинным двигателем, рассчитанных на перевозку как минимум шести человек. Однако в ФАУ не последовали рекомендации — системой оснастили только вертолеты скорой помощи.

По словам Хоуменди, отчет о причинах катастрофы NTSB опубликует в течение полутора лет, а результаты предварительного расследования с фактами крушения станут известны в течение десяти дней.

Крушение вертолета Брайанта произошло 26 января в калифорнийском Калабасасе. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде.

27 января Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта.

Ранее в тот же день футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион НБА Майкл Джордан выразили соболезнования в связи со смертью Брайанта.

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