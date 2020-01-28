Небоскреб в Нью-Йорке подсветили в честь легенды НБА Брайанта

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка — Эмпайр-стейт-билдинг — подсветили цветами клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в честь баскетболиста Коби Брайанта, который погиб 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщается на официальной странице небоскреба в Twitter.

Our lights will shine in purple and gold this evening as we pay tribute to basketball legend Kobe Bryant, an inspiration to millions across the globe who was taken too soon. Our hearts go out to all of the families, friends, and fans affected by this tragedy. #824Forever pic.twitter.com/m84TbQ2d3y — Empire State Building (@EmpireStateBldg) January 27, 2020

«Наша подсветка будет гореть фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенде баскетбола Коби Брайанту, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас слишком рано», — сообщается на странице, где также были выражены соболезнования семье, друзьям и поклонникам спортсмена.

WATCH: The Empire State Building was lit up in Lakers purple and gold on Monday night in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/dgDCRGMqoY — WSPA 7News (@WSPA7) January 28, 2020

Крушение вертолета произошло 26 января в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде.

27 января Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта в вертолетной авиакатастрофе.

Ранее в тот же день футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион НБА Майкл Джордан выразили соболезнования в связи со смертью Брайанта.