Небоскреб в Нью-Йорке подсветили в честь легенды НБА Брайанта
Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка — Эмпайр-стейт-билдинг — подсветили цветами клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в честь баскетболиста Коби Брайанта, который погиб 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщается на официальной странице небоскреба в Twitter.
«Наша подсветка будет гореть фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенде баскетбола Коби Брайанту, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас слишком рано», — сообщается на странице, где также были выражены соболезнования семье, друзьям и поклонникам спортсмена.
Крушение вертолета произошло 26 января в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. На борту со спортсменом и его дочерью Джианной Марией находился 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли c супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой, которая была подругой Джианны по баскетбольной команде.
27 января Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта в вертолетной авиакатастрофе.
Ранее в тот же день футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Артем Дзюба, теннисист Рафаэль Надаль и чемпион НБА Майкл Джордан выразили соболезнования в связи со смертью Брайанта.