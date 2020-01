Последний бросок Черной Мамбы: как мир прощается с Коби Брайантом

Судьба порой преподносит такие сюрпризы, что ни один драматург, сценарист или режиссер не могут предугадать развитие событий и значение всех символов. В воскресенье в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе погиб один из самых титулованных игроков в истории баскетбола, легендарный Коби Брайант. Ему был 41 год. Вместе с пятикратным чемпионом NBA на борту была его 13-летняя дочь Джианна, которая пошла по стопам отца и считалась одной из самых талантливых баскетболисток своего возраста. Всего трагедия унесла жизни девяти человек.

Реакция на происшедшее была мгновенная и достигла всех концов света. Совместные фотографии с Коби и слова соболезнования его семье выкладывали знаменитые спортсмены, актеры, представители шоу-бизнеса, политики… Теннисист Ник Кирьос вышел на матч Australian open против Рафаэля Надаля в майке «Лейкерс» с фамилией Брайанта на спине, ряд игроков «Хьюстона» не смогли сдержать слез во время минуты молчания. Футболист ПСЖ Неймар посвятил Коби свой гол, а владелец «Далласа» Марк Кьюбан решил, что никто в истории клуба не будет играть под номером 24. Коби не выступал за «Маверикс», а, наоборот, долгое время «мешал» клубу из Техаса на пути к большим победам, но значение личности Брайанта выходит за обычные рамки.

Кирьос Теннисист Ник Кирьос в майке покойной легенды НБА Коби Брайанта в матче против Рафаэля Надаля Фото: REUTERS/Hannah Mckay

— Смерть Коби — это черный день для всего мирового спорта, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард «Клипперс» и сборной России Ярослав Королев. — Не передать словами, что ощущаю лично я и люди, которые были знакомы с ним. Он был не только великим спортсменом, но и человеком, который своим примером повлиял на тысячи игроков по всему миру. Моя команда (Королев тренирует детей в Лос-Анджелесе. — «Известия») несколько раз играла в спортивном центре, который он выкупил ради своей дочки. Баскетболист посвящал тренировкам Джианны много времени, распланировал ее карьеру на долгие годы вперед... Когда страшная новость получила свое подтверждение, многие жители Лос-Анджелеса вышли на улицы в майках Брайанта. Он был лицом города, поддерживал многие команды Лос-Анджелеса в разных видах спорта. Родители моих воспитанников попросили меня поговорить с ними о случившемся. Когда я начал свою речь, то практически все дети заплакали. Уже в 7–8 лет они осознали, каким легендарным игроком был Коби.

«Оскар» и книги для детей

Во время 62-й церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в день смерти спортсмена в Лос-Анджелесе, Алисия Кис и группа Boyz II Men посвятили Брайанту композицию It So Hard to Say Goodbye («Как тяжело сказать прощай»). Церемония проходила на знаменитом стадионе «Стейплз-центр» — домашней арене «Лейкерс», единственном баскетбольном доме игрока. Все 20 лет своей карьеры защитник провел в одном клубе, возродив его былое величие, выиграв пять титулов NBA и побив множество вечных рекордов лиги.

гремми Алисия Кис и группа Boyz II Men посвятили Брайанту композицию It So Hard to Say Goodbye во время 62-й церемоний вручения музыкальной премии «Грэмми» Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

В феврале в Лос-Анджелесе пройдет и очередная церемония «Оскара», которая просто обязана начаться с минуты молчания в честь Коби. После завершения карьеры он успел получить главную награду американской академии кинематографистов за мультипликационный фильм «Дорогой Баскетбол». Также Коби написал серию книг для детей, создал серию коротких аналитических видео, раскрывающих интересные аспекты игры конкретных баскетболистов. Он делал уверенные шаги в бизнесе, год за годом приумножая свои космические доходы, помогал тренировать школьную команду своей дочери.

Именно на одну из игр Джианны Коби и его спутники и летели на частном вертолете спортсмена, и кто бы мог подумать, что этот полет окажется для них последним...

Брайант Коби Брайант со своей дочерью Джианной Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Stephen R. Sylvanie

— Словами сложно объяснить, что Коби значил для нашего мира, — поделился с «Известиями» эмоциями экс-тренер «Финикса» Коди Топперт. — Причем не только для любителей игры, он объединял людей разных стран, континентов и религий. На своем примере спортсмен показал всем, что благодаря усердной работе можно достичь величия в любой сфере. Бывало, он тренировался по 20 часов в день, когда сломал правую руку, то научился бросать левой, выходил на паркет с незалеченными травмами, не делил игры на важные и неважные... Любовь, которую он испытывал к своим дочерям, была такой же сильной, как и его страсть к игре. Его мечтой было сделать женский баскетбол столь же популярным, как и мужской, и Коби постепенно двигался к этой цели. Конечно, сейчас все баскетбольные болельщики, вне зависимости от командных предпочтений, испытывают неописуемую грусть. Нам всем будет не хватать его.

Наследники Коби

Брайант всегда ассоциировался с чем-то необычным, из-за чего и получил множество прозвищ: от общеизвестного Черная Мамба до малоизвестных Vino («молодое вино») и Маленький Летающий Воин. Есть среди них и самое символичное — Showboat. Наиболее подходящий вариант перевода — термин «самореклама». Коби всю свою жизнь рекламировал баскетбол и добился ассоциации с игрой. Не зря именно Брайант стал лицом чемпионата мира – 2019, который проходил в Китае.

Баскетбол не мог долго существовать без Брайанта, и каждый год эксперты называли его преемников в NBA. Последними, кто удостоился такой чести, были Девин Букер и Трэй Янг. Первый, по мнению многих специалистов, схож с Коби по набору индивидуальных качеств и умений. Он показал наиболее близкий на данный момент результат результативности к Брайанту в одной игре — 70 очков.

Букер Девин Букер (1) во время игры с «Бостон Селтикс» Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Winslow Townson

Янг, выступающий в NBA всего второй год, в одиночку тащит за собой полуживую «Атланту», показывая чудеса в атаке. Этот долговязый юнец играет под номером 11, но в день смерти Брайанта вышел на паркет под «восьмеркой» — номером, под которым Коби делал свои первые шаги в лиге. На исходе первой половины игры Трэй перехватил мяч и со своей половины площадки одновременно с сиреной забросил его в кольцо соперника. Конечно же, мяч был посвящен тому, чьи броски чаще всего «затыкали» сирену.

Янг Трэй Янг (11). «Атланта Хокс» против «Торонто Рэпторс» Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Dale Zanine

Эти же два баскетболиста за игру в день смерти Коби сделали по 24 (!) броска и в сумме набрали 81 очко (именно этот показатель является вторым по результативности в истории NBA и принадлежит Брайанту).

— Не стоит с ним кого-то сравнивать, — сказал «Известиям» чемпион мира и финалист NBA Владимир Радманович. — Он — один из лучших игроков за всю историю баскетбола. Точно входит в топ-5. Мне очень нравилось играть с ним в одной команде, делить с ним мяч было огромной честью. Я многому научился у него — и как у игрока, и как у человека. У меня остались только положительные воспоминания об этом парне, и до сих пор сложно поверить в его смерть. Кажется, что всё это какой-то дурацкий сон.

2020-01-26T195023Z_618425283_RC2VNE93QOFW_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Коби Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США Фото: REUTERS/Joe Giza 2020-01-26T201902Z_78439578_RC2WNE9R73W7_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В течение 20 сезонов выступал за команду Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, набравшим 30 тыс. очков Фото: REUTERS/Aly Song 2020-01-26T195025Z_221514645_RC2VNE9FDH8I_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В авиакатастрофе также погибла одна из его дочерей, Джианна Мария, всего у спортсмена было четыре ребенка Фото: REUTERS/Mike Blake 2020-01-26T195751Z_1909990015_RC2VNE9D1E0I_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT В составе сборной США дважды выигрывал золото Олимпиады в 2008 и 2012 годах Фото: REUTERS/Lucy Nicholson 20120806_zaf_p34_505 Пятикратный чемпион НБА играл под номерами 8 и 24, которые были выведены клубом из обращения Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS 20120812_zaf_j89_092 Баскетболист завершил свою спортивную карьеру в 2016 году Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr. 2020-01-26T201439Z_1749781697_RC2WNE9W6KB7_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Брайант засветился не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. В конце 1990-х он участвовал в рэп-группе CHEIZAW, а в 2000-м записал сольный альбом Visions и поучаствовал в совместной песне с Destiny's Child Фото: REUTERS/Soobum Im 2020-01-26T195029Z_266324357_RC2VNE93IXSA_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Кроме игровых наград Коби стал обладателем «Оскара» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол» Фото: REUTERS/Mike Blake +2020-01-26T200052Z_814287028_RC2WNE9VDRX1_RTRMADP_3_PEOPLE-KOBE-BRYANT Суперзвезде баскетбола был 41 год Фото: REUTERS/Robert Hanashiro

Брайант вместо Уэста

В третьем тысячелетии неоднократно возникали споры о смене логотипа NBA. Сейчас там красуется фигура другой легенды «Лейкерс» — Джерри Уэста. Если нынешнее руководство лиги готово на изменения, то там должна сверкать фигура 19-летнего Коби, его победный слэм-данк спиной к кольцу.

Осталось лишь одно достижение, «непокоренное» Брайантом» при жизни: он так и не был введен в Зал славы NBA. Точнее будет сказать, что процедура «отбора» в символический клуб позволяла совершить «обряд» именно в 2020 году. Судьба решила, что Коби церемония не нужна, он сам создал свой храм образов, бросков, движений, побед, титулов, трофеев.

Брайант Фото: REUTERS/USA TODAY/Sandy Hooper

Спи спокойно, Коби. Миллиарды благодарных болельщиков вечно будут стоять в очереди в баскетбольный храм твоего имени, где платой будут аплодисменты и просьбы оставить автограф на баскетбольном мяче.