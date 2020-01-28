Маршрутки Орла оборудуют видеорегистраторами

Очередное обещание оснастить маршрутки Орла видеорегистраторами прозвучало на заседании профильного комитета горсовета, пишет InfoOrel.ru. Депутаты напомнили городским властям, что о нововведении говорят уже не в первый раз.

Замначальника управления городского хозяйства Дмитрий Ветров отметил, что наличие видеорегистратора в салоне прописано в конкурсной документации. Все перевозчики подписали контракты и обязаны их соблюдать. Из технических деталей известно, что регистраторы будут писать не только видео, но и звук в салоне. Это поможет в разрешении спорных ситуаций с пассажирами.

Помимо регистратора в салоне, маршрутки будут оборудованы и регистратором на лобовом стекле для разбора ДТП.