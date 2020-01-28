Прямой эфир

Маршрутки Орла оборудуют видеорегистраторами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередное обещание оснастить маршрутки Орла видеорегистраторами прозвучало на заседании профильного комитета горсовета, пишет InfoOrel.ru. Депутаты напомнили городским властям, что о нововведении говорят уже не в первый раз.

Замначальника управления городского хозяйства Дмитрий Ветров отметил, что наличие видеорегистратора в салоне прописано в конкурсной документации. Все перевозчики подписали контракты и обязаны их соблюдать. Из технических деталей известно, что регистраторы будут писать не только видео, но и звук в салоне. Это поможет в разрешении спорных ситуаций с пассажирами.

Помимо регистратора в салоне, маршрутки будут оборудованы и регистратором на лобовом стекле для разбора ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять дорожных объектов отремонтируют в Орле в 2020 году
Более 400 новых маршруток появилось на улицах Ставрополя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020